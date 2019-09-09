Рейс Ереван-Москва задержали из-за сообщения о бомбе

В понедельник, 9 сентября, пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в своей ручной клади. Мужчину задержали в аэропорту в Армении, сообщает РИА Новости.
Сотрудники воздушной гавани вызвали службу безопасности и полицию. Всех пассажиров лайнера экстренно эвакуировали, передает Пятый канал. Работники аэропорта провели тщательный досмотр багажа и ручной клади на борту. Как сообщает телеканал "360", опасных предметов не было обнаружено.
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