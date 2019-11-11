В Подмосковье школьник сломал нос учительнице

В Московской области ученик начальных классов сломал нос молодому преподавателю. Инцидент произошел в одном из учебных заведений Истры, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Во время перемены ребенок бегал с одноклассниками и случайно сбил с ног 24-летнюю учительницу. Преподаватель упала и ударилась лицом о пол. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики диагностировали у нее перелом костей носа.
Со школьником провели беседу о безопасности в учебном заведении. Пострадавшая рассказала, что претензий к ребенку не имеет, передает "Комсомольская правда".
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