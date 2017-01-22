Глобализация в эпоху Трампа

Вот сейчас все спорят про глобализацию. Дескать зло это или наоборот, благо. Капиталист, акула бизнеса Дональд Трамп, новоизбранный президент США, утверждает что это зло и собирается закрыть свой американский рынок от злых китайцев с их дешевыми товарами и вредных мексиканцев.

А коммунист Си Цзинпин говорит – нет, мол, благо. Предостерегает Штаты от торговой войны. Вот скажем сенсация – поезд из Китая доехал до Лондона прямо по рельсам, без паромов. Пока грузовой. То есть грузы идут уже по всему миру без перезагрузок и перегрузок, по "новому шелковому пути". Ширпотреб дошел до потребителя через весь мир по железной дороге. Новое время наступило.

Но что удивительно – как и в старое время, при тоталитарных режимах, все как будто бы хотят мира но готовятся к глобальной войне. Британия репетирует переброску техники через Ла-Манш на случай конфликта с Россией. Американские летчики отрабатывают воздушные бои с истребителями Су-27 "условного противника". Догадайтесь, кто этот противник. Солдат на учениях переодевают в форму российской армии и полиции, дают им танки Т-72 и вот уже англо-американские союзники готовы сражаться за демократию на всех фронтах – на земле, в небесах и на море.

Тут же в Прибалтику и Польшу перебрасываются из-за океана танковые бригады, под массой танков трещат железнодорожные платформы. В этом году ожидают несколько тысяч штук танков и БМП. Ну не прямо из Америки по рельсам, но тоже впечатляет. Все бронемашины в "пустынном" камуфляже – видимо для Ирака и Ливии, для ближневосточного военного фронта. Тут кто-то говорит что война вот-вот начнется, кто-то думает что она уже началась. Обама под шумок хотел разжечь мировой пожар или еще что – но только пахнет порохом. Поляки выражают радость, прибалты тоже. Даром что ту же Польшу уже делили как пирог во время Второй мировой – но видно история и правда учит нас только тому что ничему не учит. Такие вот у нее уроки.

Словом нехороший человек Обама играя с огнем обрушил наши взаимоотношения с Америкой чуть ли не до новой "Холодной войны". Ну, а там, конечно, и до горячей недалеко. То есть, если где-то в мире, скажем, есть бесхозная нефть или территория – тут же глобалисты летят туда. Мол, почему это ваш песок находится над нашей нефтью? И вообще, где у вас тут тоталитаризм? А если найдем? Слово за слово – начинается заварушка. Летят по небу самолеты-бомбовозы и потом топают кованые сапоги. И кинохроника с журналистами в синей форме с надписью "Пресса", ну теперь конечно с квадрокоптерами. Все как положено.

То есть, с одной стороны глобализации пытаются поставить препоны, отчего по словам главного нанотехнолога России Чубайса весь Давосский форум приходит в ужас – ведь нарушается миропорядок, установленный еще со Второй мировой войны! А с другой стороны – глобализация военная и не думает отступать. Правда, товарищ Трамп в своей инаугурационной речи сказал что больше Америка никому не будет навязывать свой образ жизни, а просто станет ярким примером для всех. Но его свеженазначенный министр обороны тут же заявил о важности альянсов с союзниками.

Конечно, тут сложный вопрос – если после прихода к власти "дорогого Михал Сергеича" Горбачева весь Союз гадал "куда он загнет салазки стране", этот новый "генсек с кисельным пятном на лбу", то теперь весь мир гадает куда же вырулит новый директор земного шара с петушьим гребнем на прическе. Какие он захочет заключить сделки с Россией и что вообще имеет в виду. Не исключено что Дональд полагает – Путин должен работать на Америку за бесплатно, как и сам Трамп, отказавшийся, напомним, от президентской зарплаты. Почему? Ну ведь служить Америке такая большая честь! Владимир должен это понять. Друг Дональд в порыве великодушия даже может предложить не увеличивать американский контингент в Европе и не размещать там новых ракет ПРО. И старых хватит. Но за это России придется пожертвовать минимум половиной ее ядерных боеголовок и поклясться что она навсегда отказывается от планов на Новороссию. Зато она теперь будет играть в американской команде – например против Китая. Такой вот может получиться аттракцион неслыханной щедрости.





Пресловутый изоляционизм Трампа описан им самим – мол я такой жадюга, всю жизнь гребу для себя, но теперь буду грести и для вас, то есть американского народа. Америка превыше всего! И весь мир должен это понять. Чужой земли Дональд не хочет ни пяди но и своей, европейской, натовской, вершка не отдаст. А поскольку НАТО уже распространилось на половину мира, то тут есть где разгуляться. После унизительного поражения во Вьетнаме в Штатах осознали необходимость налаживания отношений с КНР и "разрядки напряженности" с СССР. Но конечно такое временное отступление никак не изменило коренным образом суть политики Вашингтона.

Одним словом, поживем – увидим. Когда-то в Америке боялись что Горбачев действует только для показухи, и вся эта "перестройка" задумана как обман доверчивого Запада. Горбачев правда их не подвел – развалил страну до основания. Мы сейчас надеемся что Трамп развалит "до основанья" если не США то по крайней мере ее внешнюю "обамовскую" политику и перейдет к разумному изоляционизму. и сотрудничеству. Насколько это оправдано – покажет будущее.