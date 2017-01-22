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Глобализация в эпоху Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Pat Benic
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Вот сейчас все спорят про глобализацию. Дескать зло это или наоборот, благо. Капиталист, акула бизнеса Дональд Трамп, новоизбранный президент США, утверждает что это зло и собирается закрыть свой американский рынок от злых китайцев с их дешевыми товарами и вредных мексиканцев.
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А коммунист Си Цзинпин говорит – нет, мол, благо. Предостерегает Штаты от торговой войны. Вот скажем сенсация – поезд из Китая доехал до Лондона прямо по рельсам, без паромов. Пока грузовой. То есть грузы идут уже по всему миру без перезагрузок и перегрузок, по "новому шелковому пути". Ширпотреб дошел до потребителя через весь мир по железной дороге. Новое время наступило.

Но что удивительно – как и в старое время, при тоталитарных режимах, все как будто бы хотят мира но готовятся к глобальной войне. Британия репетирует переброску техники через Ла-Манш на случай конфликта с Россией. Американские летчики отрабатывают воздушные бои с истребителями Су-27 "условного противника". Догадайтесь, кто этот противник. Солдат на учениях переодевают в форму российской армии и полиции, дают им танки Т-72 и вот уже англо-американские союзники готовы сражаться за демократию на всех фронтах – на земле, в небесах и на море.

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch

Тут же в Прибалтику и Польшу перебрасываются из-за океана танковые бригады, под массой танков трещат железнодорожные платформы. В этом году ожидают несколько тысяч штук танков и БМП. Ну не прямо из Америки по рельсам, но тоже впечатляет. Все бронемашины в "пустынном" камуфляже – видимо для Ирака и Ливии, для ближневосточного военного фронта. Тут кто-то говорит что война вот-вот начнется, кто-то думает что она уже началась. Обама под шумок хотел разжечь мировой пожар или еще что – но только пахнет порохом. Поляки выражают радость, прибалты тоже. Даром что ту же Польшу уже делили как пирог во время Второй мировой – но видно история и правда учит нас только тому что ничему не учит. Такие вот у нее уроки.

Словом нехороший человек Обама играя с огнем обрушил наши взаимоотношения с Америкой чуть ли не до новой "Холодной войны". Ну, а там, конечно, и до горячей недалеко. То есть, если где-то в мире, скажем, есть бесхозная нефть или территория – тут же глобалисты летят туда. Мол, почему это ваш песок находится над нашей нефтью? И вообще, где у вас тут тоталитаризм? А если найдем? Слово за слово – начинается заварушка. Летят по небу самолеты-бомбовозы и потом топают кованые сапоги. И кинохроника с журналистами в синей форме с надписью "Пресса", ну теперь конечно с квадрокоптерами. Все как положено.

Фото: GLOBAL LOOK press/Lubos Pavlicek

То есть, с одной стороны глобализации пытаются поставить препоны, отчего по словам главного нанотехнолога России Чубайса весь Давосский форум приходит в ужас – ведь нарушается миропорядок, установленный еще со Второй мировой войны! А с другой стороны – глобализация военная и не думает отступать. Правда, товарищ Трамп в своей инаугурационной речи сказал что больше Америка никому не будет навязывать свой образ жизни, а просто станет ярким примером для всех. Но его свеженазначенный министр обороны тут же заявил о важности альянсов с союзниками.

Конечно, тут сложный вопрос – если после прихода к власти "дорогого Михал Сергеича" Горбачева весь Союз гадал "куда он загнет салазки стране", этот новый "генсек с кисельным пятном на лбу", то теперь весь мир гадает куда же вырулит новый директор земного шара с петушьим гребнем на прическе. Какие он захочет заключить сделки с Россией и что вообще имеет в виду. Не исключено что Дональд полагает – Путин должен работать на Америку за бесплатно, как и сам Трамп, отказавшийся, напомним, от президентской зарплаты. Почему? Ну ведь служить Америке такая большая честь! Владимир должен это понять. Друг Дональд в порыве великодушия даже может предложить не увеличивать американский контингент в Европе и не размещать там новых ракет ПРО. И старых хватит. Но за это России придется пожертвовать минимум половиной ее ядерных боеголовок и поклясться что она навсегда отказывается от планов на Новороссию. Зато она теперь будет играть в американской команде – например против Китая. Такой вот может получиться аттракцион неслыханной щедрости.

Фото: GLOBAL LOOK press 

Пресловутый изоляционизм Трампа описан им самим – мол я такой жадюга, всю жизнь гребу для себя, но теперь буду грести и для вас, то есть американского народа. Америка превыше всего! И весь мир должен это понять. Чужой земли Дональд не хочет ни пяди но и своей, европейской, натовской, вершка не отдаст. А поскольку НАТО уже распространилось на половину мира, то тут есть где разгуляться. После унизительного поражения во Вьетнаме в Штатах осознали необходимость налаживания отношений с КНР и "разрядки напряженности" с СССР. Но конечно такое временное отступление никак не изменило коренным образом суть политики Вашингтона.

Одним словом, поживем – увидим. Когда-то в Америке боялись что Горбачев действует только для показухи, и вся эта "перестройка" задумана как обман доверчивого Запада. Горбачев правда их не подвел – развалил страну до основания. Мы сейчас надеемся что Трамп развалит "до основанья" если не США то по крайней мере ее внешнюю "обамовскую" политику и перейдет к разумному изоляционизму. и сотрудничеству. Насколько это оправдано – покажет будущее.

22 января 2017, 12:36

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