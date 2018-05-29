День рождения не задался: беглого журналиста Бабченко убили выстрелом в спину

В Киеве застрелили знаменитого журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Появились первые подробности громкого происшествия.

По предварительным данным, Бабченко обнаружила соседка. В тот момент он был еще жив. Журналист скончался от тяжелого ранения по пути в больницу.

Криминалисты уже изучают место происшествия. Судя по всему, злоумышленник стрелял в спину, передает Telegram-канал Mash.

У местной полиции другая версия. Следователи сообщили, что раненого Бабченко нашла в квартире жена. "От полученного ранения в спину потерпевший скончался. Погибший – гражданин России 1977 года рождения, ведущий телеканала", – сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Примечательно, что незадолго до смерти Бабченко опубликовал необычное сообщение. Он рассказал, что 29 мая отмечает второй день рождения.

Оказывается, журналист едва не погиб ровно четыре года назад: его из-за перегруза не взяли на борт вертолета, которому суждено было рухнуть. "Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", – написал он на личной странице в социальной сети Facebook.

Публикация от Alexey Gorelov (@gorelov_alex74) 29 Май 2018 в 12:07 PDT

Напомним, что Аркадий Бабченко сбежал из России в 2017 году. Сначала он проживал в Чехии, затем в Израиле, а после поселился в столице Украины. Он неоднократно заявлял, что в его адрес поступают угрозы.