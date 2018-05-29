Киев назвал виновного в убийстве российского журналиста

На Украине в собственной квартире убит российский журналист Аркадий Бабченко. В Киеве еще до приезда следователей на место преступления выступили с громким заявлением и назвали виновных.

Смерть репортера Бабченко окрестили политическим убийством. Об этом заявил волонтер и друг журналиста Мирослав Гай.

По его словам, Бабченко боялся за свою жизнь. "В последнее время ему часто угрожали с России. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", – отметил Гай.

Мирослав уверен, что смерть журналиста связана с его профессиональной деятельностью. "Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России", – цитирует волонтера издание "Обозреватель".

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб. Этой же теории придерживается журналист и друг покойного Айдер Муждабаев.



Украинская полиция пока не готова назвать причину расстрела россиянина. Между тем, правоохранители рассматривают профессиональную деятельность Аркадия Бабченко как приоритетную версию трагедии. "Сама первая и самая очевидная версия – профессиональная деятельность", – сообщил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "выстраивать версии" пока рано.

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко скончался вечером 29 мая в Киеве. Он был застрелен в своей квартире. Тело репортера обнаружила жена, она вызвала скорую, однако медики не смогли спасти Бабченко, журналист скончался по пути в больницу.