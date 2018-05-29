Киев назвал виновного в убийстве российского журналиста
Смерть репортера Бабченко окрестили политическим убийством. Об этом заявил волонтер и друг журналиста Мирослав Гай.
По его словам, Бабченко боялся за свою жизнь. "В последнее время ему часто угрожали с России. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", – отметил Гай.
Мирослав уверен, что смерть журналиста связана с его профессиональной деятельностью. "Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России", – цитирует волонтера издание "Обозреватель".
В свою очередь нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб. Этой же теории придерживается журналист и друг покойного Айдер Муждабаев.
Украинская полиция пока не готова назвать причину расстрела россиянина. Между тем, правоохранители рассматривают профессиональную деятельность Аркадия Бабченко как приоритетную версию трагедии. "Сама первая и самая очевидная версия – профессиональная деятельность", – сообщил начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "выстраивать версии" пока рано.
Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко скончался вечером 29 мая в Киеве. Он был застрелен в своей квартире. Тело репортера обнаружила жена, она вызвала скорую, однако медики не смогли спасти Бабченко, журналист скончался по пути в больницу.
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