Создателя судьи Дредда убил рак

Скончался художник Карлос Эскерра. Ему было 70 лет, передает Life.ru со ссылкой на The Guardian.

Долгие годы иллюстратор боролся с раком легких. Эскерра прославился как один из создателей героя комикса судьи Джозефа Дредда.

We are profoundly sad to confirm that the legendary artist Carlos Ezquerra has passed away. It is difficult for us to put this into words, but we have lost someone who was the heart and soul of 2000 AD... https://t.co/FJI1K97SPh pic.twitter.com/fDKy47lTEr