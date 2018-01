Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения

Стала известна причина смерти бывшего мужа Евгении Тимошенко, дочери знаменитого украинского политика. Рокер Шон Карр умер от кровотечения.

Об этом рассказал близкий друг музыканта Раймон Девис Макробби. Мужчина сообщил СМИ, что у Карра последнее время были серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, он рассказал, что бывшего мужа дочери Юлии Тимошенко Евгении кремируют в Праге. "Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", – приводит слова МакРоби портал politeka.net.

О гибели Шона Карра стало известно еще вчера, однако подробностей и информации о причине смерти музыканта и байкера не было. Единственная доступная информация касалась того, что байкер умер в Праге во сне. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного на странице рок-группы Death Valley Screamers, лидером которой являлся Карр, на Facebook.

Напомним, что английский сапожник женился на дочери Юлии Тимошенко Евгении в 2005 году. Их брак продлился до 2012 года. Многие связывали разрыв пары с агитационной компанией, развернутой Евгенией Тимошенко, в поддержку своей матери, находившейся в тюрьме. Якобы, Шон Карр не выдержал такой бурной активности и решил развестись.

Шон познакомился с Евгенией в начале 2000-х на отдыхе в Египте. На тот момент девушка еще училась в Лондонском колледже экономики. 1 октября 2005 года в Киеве 36-летний рокер и байкер и 26-летняя дочь лидера Блока Юлии Тимошенко поженились. Карр создал в Киеве рок-группу Death Valley Screamers, в состав которой входили два британца и трое украинских музыкантов. Группа выпустила три альбома – Just Crazy, Big Fish и Back in the Doghouse.