Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
Об этом рассказал близкий друг музыканта Раймон Девис Макробби. Мужчина сообщил СМИ, что у Карра последнее время были серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, он рассказал, что бывшего мужа дочери Юлии Тимошенко Евгении кремируют в Праге. "Урну с его прахом дочь Шарли привезет в Великобританию, и уже там определят дату поминок", – приводит слова МакРоби портал politeka.net.
О гибели Шона Карра стало известно еще вчера, однако подробностей и информации о причине смерти музыканта и байкера не было. Единственная доступная информация касалась того, что байкер умер в Праге во сне. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного на странице рок-группы Death Valley Screamers, лидером которой являлся Карр, на Facebook.
Напомним, что английский сапожник женился на дочери Юлии Тимошенко Евгении в 2005 году. Их брак продлился до 2012 года. Многие связывали разрыв пары с агитационной компанией, развернутой Евгенией Тимошенко, в поддержку своей матери, находившейся в тюрьме. Якобы, Шон Карр не выдержал такой бурной активности и решил развестись.
Шон познакомился с Евгенией в начале 2000-х на отдыхе в Египте. На тот момент девушка еще училась в Лондонском колледже экономики. 1 октября 2005 года в Киеве 36-летний рокер и байкер и 26-летняя дочь лидера Блока Юлии Тимошенко поженились. Карр создал в Киеве рок-группу Death Valley Screamers, в состав которой входили два британца и трое украинских музыкантов. Группа выпустила три альбома – Just Crazy, Big Fish и Back in the Doghouse.
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