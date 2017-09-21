В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
Конфликт разгорелся после того, как днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре избили гражданина Таджикистана, работавшего там же. Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировано сотрясение мозга, передает "Интерфакс".
Уже к вечеру на парковке у торгового центра собрались около 50 мигрантов, позже их число перевалило за 150. Пришли и родственники избитого. Мужчины вели себя шумно и требовали у охраны выйти к ним. Однако, как только появилась полиция, большая часть агрессивно настроенных людей разбежалась, передает RT.
Нескольких мигрантов удалось задержать. "Сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, 1. В", – сообщили в пресс-службе МВД.
В свою очередь президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил, что были задержаны более 250 мигрантов. После конфликта некоторые направились к больнице №68, где находится избитый гражданин Таджикистана.
Задержанные участники инцидента, в том числе охранник, напавший на мигранта, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.
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