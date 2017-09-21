В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника

Около 150 мигрантов собрались на Тихорецком бульваре. Они хотели разобраться с охранниками торгового центра.

Конфликт разгорелся после того, как днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре избили гражданина Таджикистана, работавшего там же. Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировано сотрясение мозга, передает "Интерфакс".

Уже к вечеру на парковке у торгового центра собрались около 50 мигрантов, позже их число перевалило за 150. Пришли и родственники избитого. Мужчины вели себя шумно и требовали у охраны выйти к ним. Однако, как только появилась полиция, большая часть агрессивно настроенных людей разбежалась, передает RT.



Нескольких мигрантов удалось задержать. "Сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, 1. В", – сообщили в пресс-службе МВД.

В свою очередь президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил, что были задержаны более 250 мигрантов. После конфликта некоторые направились к больнице №68, где находится избитый гражданин Таджикистана.

Задержанные участники инцидента, в том числе охранник, напавший на мигранта, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.