Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме на севере Москвы

В столичную полицию обратился сторож храма Рождества Пресвятой Богородицы на Алтуфьевском шоссе. Он рассказал, что на территорию проник нетрезвый человек, который устроил дебош, затеял драку и неустановленным предметом порезал предплечье сотруднице церкви, сообщает "Газета.ru".
Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего гражданина Узбекистана. При невыясненных обстоятельствах злоумышленник получил порез уха. Возбуждено уголовное дело.
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