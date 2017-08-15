В Москве задержали банду неонацистов-палачей

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали банду неонацистов-палачей. По предварительным данным, шесть человек совершили серию нападений на мигрантов.

У задержанных изъяли бейсбольные биты, ножи и кастеты, а также экстремистскую литературу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.