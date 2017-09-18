Опять Одесса: страшные последствия пожара в детском лагере

Школьница Катерина Ной спасла восемь детей во время пожара в одесском лагере "Виктория". Задыхаясь от дыма, с обожженными ногами, девочка выводила из огня малышей. Заниматься этим было просто некому: корпус не был оборудован сигнализацией, а пожарные запаздывали.

Катерину называют героем. Сейчас она в реанимации: у нее сильно обожжены ноги, диагностирован ожог верхних дыхательных путей. Врачи говорят, что все будет хорошо.

К сожалению, герои чаще всего проявляют свой незаурядный характер там, где раньше приложили руку их антиподы. К критическим ситуациям (если это не природный катаклизм) приводят халатность, коррупция, воровство. Это хорошо известно бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, который недавно с боем прорвался обратно на Украину.

Саакашвили не мог не воспользоваться таким поводом, чтобы поднять свою популярность – и не усмотрел в этом ничего кощунственного. Он набросился с критикой на одесские власти, заявив, что 150 миллионов долларов на развитие города крадут мэр Труханов и "его банда рэкетиров, убийц и мародеров, они делят эти деньги с Киевом, с чиновниками администрации президента и правительства Украины, которые их и прикрывают".

Ревностный борец с коррупцией предпочел забыть, что сам открывал лагерь "Виктория" вместе с президентом Порошенко. Зато помнит, что на оборудование лагеря пожарной сигнализацией выделялось 11 миллионов гривен. Но спасатели рассказали, что прибыли на место происшествия в ночь на 16 сентября по звонку на линию "101", а не по сигналу тревоги. Оказывается, сигнализацию отключали на ночь, так как она часто срабатывала без причины. В лагере огнеборцы обнаружили гидрант и пожарный водоем. Вот только воды в последнем не оказалось – пришлось тянуть рукав за сотни метров.

Предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Дети рассказывают, что видели искрящуюся проводку. Ребят с первого этажа пылающего корпуса вывести удалось. А вот на втором трех девочек воспитатели заперли в комнатах – чтобы они не мазали пастой подружек, как это принято перед окончанием смены. 11-летняя Снежана Арпений, восьмилетняя София Мазур и девятилетняя Анастасия Кулинич погибли в пламени. Последнюю опознал отец девочки – обгоревший скелет лежал в позе, в которой обычно спала Настя. Еще двое детей попали в больницу – спасаясь от огня, они выпрыгнули из окна второго этажа.

Из-за пренебрежения техникой пожарной безопасности у детей не было шанса на спасение, уверен общественный активист Владислав Балинский. "Вы говорите – "дорогая финская сосна с высокой степенью пожаростойкости вследствие нанесения противогорючих составов способом адгезии", а я говорю – ложь! Самые обычные дешевые сосновые бревна, покрытые олифой (или чем-то подобным) с помощью кисти и валика уже после возведения конструкции… Ненасытные твари! Корпус воспламенился факелом по всему периметру в течение пяти минут. Вы не оставили ни одного шанса на спасение детям, которые жили в комнате над очагом возгорания и оказались блокированы пламенем!" – написал он в Facebook.

Как выяснили эксперты, стоимость установленной в лагере сигнализации составляет около 650 долларов за комплект для одного корпуса. То есть на четыре корпуса – приблизительно 3000 долларов. Сравнивая эти данные с официальными цифрами (те самые 11 миллионов гривен, затраченные на противопожарную безопасность в лагере), специалисты говорят о "гиперкоррупции" – тысячепроцентных откатах.

Родители пострадавших детей пытались взять штурмом одесскую мэрию. Попытка не удалась, активисты встали пикетом у дверей и жгут покрышки. Пользователи соцсетей между тем делают выводы о причинах трагедии в Одессе: коррупция процветает, народ молчит, а страдают дети. А Порошенко, который когда-то открывал с помпой это, по его словам, "фантастическое место" – лагерь "Виктория" – тем временем гоняется за экс-губернатором Саакашвили.