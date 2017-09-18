Суд по майской бойне в Одессе завершился фарсом

Пятеро участников трагических событий у Дома профсоюзов в Одессе признаны невиновными. Суд в Ильичевске, принимая такое решение, счел недостаточными предоставленные обвинением доказательства.

Несколько часов зачитывали судьи приговор по делу о трагедии 2014 года в Одессе. Тогда в приморском городе произошли столкновения между евромайдановцами и активистами движения "Куликово поле". Побоище закончилось гибелью десятков человек в горящем здании Дома профсоюзов.

Как сообщает украинское издание "Таймер", на процессе в качестве обвиняемых фигурировали только активисты "Куликова поля", противостоявшие в те дни сторонникам Майдана. Суд в итоге решил, что обвинение не смогло доказать вину подсудимых.

Одесские активисты "Антимайдана" в знак протеста против госпереворота в 2014 году разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между ними с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами – с другой. Во время столкновений погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения.

Позже пророссийские активисты оказались заблокированными в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание. Люди гибли от огня, тех, кто выпрыгивал в окна, добивали евромайдановцы. Предположительно, в здании было распылено отравляющее вещество. Число жертв превысило 40 человек.

На скамье подсудимых в итоге оказались активисты "Куликова поля". Однако на заключительном заседании суд указал на недостатки следствия, которое пыталось доказать вину противников Евромайдана в организации беспорядков. В частности, не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие, не были допрошены в суде представители футбольных болельщиков и раненые сотрудники правоохранительных органов. Вину активистов, по мнению суда, доказать не удалось.

По данным украинских СМИ, оправданных Сергея Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали прямо в зале суда. Туда прибыли сотрудники СБУ и прокуратуры. Как сообщается, теперь Долженкову и Мефедову вменяют в вину "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".