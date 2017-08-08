Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за сувенир из Доминиканы

Домодедовская таможня задержала мужчину, который в своем багаже перевозил пакет с кокаином. Наркотики были спрятаны в носке.

Во время таможенной проверки пассажиров, прибывших рейсом Пунта-Кана-Москва, был остановлен 39-летний россиянин, возвращавшийся из Доминиканы с женой и несовершеннолетним ребенком. В процессе устного опроса и досмотра багажа мужчина показался подозрительным, сообщает Федеральная таможенная служба.

Таможенник принял решение провести личный досмотр пассажира. Нервы того не выдержали, и он признался, что везет в багаже наркотики. После этого из носка мужчины был извлечен полиэтиленовый пакет с пятью граммами порошка.

Как пояснил пассажир, наркотики он приобрел на отдыхе у местного жителя. Весь отпуск мужчина взбадривал себя запрещенными веществами, а их остатки, чтоб не выбрасывать, решил в качестве сувенира привезти домой.

Как сообщает пресс-служба таможни, против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотических средств. По этой статье отпускнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Сейчас контрабандист заключен под стражу.

Это не первый случай, когда домодедовские таможенники внимательно проверяют возвратившихся из экзотических стран отпускников. Так, например, в мае 2017 года в аэропорту Домодедово был задержан прибывший из Перу гражданин России. Среди его личных вещей были обнаружены 50 папирос с веществом растительного происхождения, 49 конфет с надписью Coca Sweet и упаковка чая с 25 пакетиками с надписью Sunka Herbal Tea Coca Premium. Оказалось, что в чае, конфетах и папиросах содержится кокаин. По признанию мужчины, гостинцы он купил на местном рынке, чтобы подарить друзьям по прилету в Россию.