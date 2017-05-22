В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами

В аэропорту Домодедово был задержан прибывший из Перу гражданин России. Среди его личных вещей были обнаружены 50 папирос с веществом растительного происхождения, 49 конфет с надписью Coca Sweet и упаковка чая с 25 пакетиками с надписью Sunka Herbal Tea Coca Premium, передает "Газета.ru". Эксперты установили, что в чае, конфетах и папиросах содержится кокаин. Мужчина рассказал, что необычные гостинцы купил на местном рынке, чтобы подарить друзьям по прилету в Россию. Общий вес наркотика в багаже пассажира составил 0,28 грамма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.