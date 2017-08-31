Сбитую грузовиком в центре Москвы певицу Линду отправили домой

Пострадавшая в ДТП в центре Москвы Светлана Гейман, известная как певица Линда, после посещения НИИ имени Склифосовского отправлена домой. Медики сообщили, что артистка получила легкие ушибы и в госпитализации не нуждается, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером 30 августа. Грузовик "МАЗ" сбил двух пешеходов на улице Каретный ряд после чего скрылся.

