Сбитую грузовиком в центре Москвы певицу Линду отправили домой

Пострадавшая в ДТП в центре Москвы Светлана Гейман, известная как певица Линда, после посещения НИИ имени Склифосовского отправлена домой. Медики сообщили, что артистка получила легкие ушибы и в госпитализации не нуждается, передает сетевое издание m24.ru.
Напомним, ДТП произошло поздно вечером 30 августа. Грузовик "МАЗ" сбил двух пешеходов на улице Каретный ряд
после чего скрылся.
Максим Галкин кинулся встречать благоверную
Оперная певица не похожа на себя
Для звезды "Дома-2" это число оказалось космическим
Супруга принца Уильяма получила обидное звание