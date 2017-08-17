Русский турист рассказал о хаосе в Барселоне

Российские туристы была в разных точках площади Каталунья, после инцидента все они разбежались в разные стороны. Двое росиян остались в кафе, их не выпускали по соображениям безопасности.

"Мы находились в квартале от того, что произошло. Были с женой на экскурсии в Барселоне. После прогулки стояли на углу улицы. И вдруг увидели бегущую на нас толпу. Мы тоже побежали. Пока бежали, слышал, что на испанском кричали что-то похожее на русское "теракт", – рассказал россиянин Александр Киселев, оказавшийся в момент теракта в самом эпицентре событий в испанской Барселоне.

Александр попал в Испанию в составе туристической группы. Когда автобус въехал в толпу, все они подумали, что это какая-то шутка – настолько происходящее не укладывалось в голове. "Но потом, когда увидели много полицейских машин, поняли, что все серьезно", – добавил Александр.

Los trabajadores d Bar Lobo c. Xucla confinados en el establecimiento. Sigue la búsqueda #ramblas #Barcelona pic.twitter.com/Pup3SoSbHm — Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 17 августа 2017 г.

Россиянин рассказал, что вся группа к тому моменту, как произошла трагедия, разбрелась по площади Каталунья. Когда случилось страшное, они разбежались в разные стороны от эпицентра трагедии.

"Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок", – рассказал россиянин. Двое туристов оказались забаррикадированы в кафе: их не выпускали из соображений безопасности. Присоединиться к группе им придется на такси.

Как ранее сообщали Dni.Ru, на центральной улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на толпу. Информацию о происшествии подтвердили в местной полиции. На месте аварии работают правоохранители, есть более двадцати пострадавших и, как сообщается к этой минуте, один погибший.