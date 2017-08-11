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Происшествия

Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой

Амир Хан. Фото: instagram.com/amirkingkhan
На следующий день после того, как американский боксер Амир Хан объявил о разводе с супругой, он отправился в клуб в Дубае с любовницей Бией Ганнидес. Когда на нее напала ревнивая девушка, спортсмен не вступился за нее, а лишь покинул место конфликта.
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Биа Ганнидес, которая отдыхала в VIP-зоне клуба с Амиром Ханом и его братом Харуном, случайно столкнулась в заведении со стюардессой. Девушка обвинила любовницу боксера в том, что она веселится "с одним из ее друзей". "Мы хорошо проводили время, и, может быть, она начала ревновать, так как Амир не уделял ей достаточно времени", – предположила она.

После того, как брат боксера попросил стюардессу покинуть VIP-зону, девушка попыталась ударить Бию Ганнидес, после чего разбила ей об голову над глазом стеклянный бокал. "Я думала, что ослепну", – рассказала впоследствии любовница спортсмена. "Кровь была повсюду. Я даже ничего не видела", – цитирует ее Daily Mail.

Примечательно в этой истории то, что сам Амир Хан даже не вступился за свою любовницу. Девушку помогли доставить в больницу охранники клуба. Боксер, в свою очередь, даже не навестил ее медицинском учреждении. "Амир и его брат сказали, что не смогли прийти, так как негативно сказалось бы на их освещение в прессе", – подчеркнула потерпевшая.

На следующий день после конфликта боксер отправил любовнице письмо с извинениями, после чего он отправился обратно в Великобританию. Добавим, что напавшей на нее стюардессе грозит штраф в размере тысячи дирхамов – около 15 тысячи рублей.

В заключение отметим, что Амир Хан все же помирился со своей супругой. Ранее боксер обвинил ее в измене с другим спортсменом Энтони Джошуа. Сам боец через некоторое время заявил, что никогда не встречался с женой британца и что он, "между прочим, любит свою женщину". Сама Фарьял Махдум Хам рассказала, что ее мужу прислали ее фейковую переписку с Джошуа, в результате чего и разгорелся скандал.

Автор: Константин Улюкаев11 августа 2017, 11:32

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