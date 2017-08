Боксер сбежал от драки любовницы со стюардессой

Биа Ганнидес, которая отдыхала в VIP-зоне клуба с Амиром Ханом и его братом Харуном, случайно столкнулась в заведении со стюардессой. Девушка обвинила любовницу боксера в том, что она веселится "с одним из ее друзей". "Мы хорошо проводили время, и, может быть, она начала ревновать, так как Амир не уделял ей достаточно времени", – предположила она.

После того, как брат боксера попросил стюардессу покинуть VIP-зону, девушка попыталась ударить Бию Ганнидес, после чего разбила ей об голову над глазом стеклянный бокал. "Я думала, что ослепну", – рассказала впоследствии любовница спортсмена. "Кровь была повсюду. Я даже ничего не видела", – цитирует ее Daily Mail.

I partied in Dubai with friends to get my wife angry. Shouldn't have. That's not like me and I'll prove that