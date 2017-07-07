Пассажир упал на рельсы в московском метро

В столичном метро на рельсы упал мужчина. Инцидент произошел на станции "Театральная" Замоскворецкой линии. Пассажир остался жив. "Упал мужчина, его уже достали", – сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
ЧП привело к задержке в движении поездов. В настоящее время последствия ЧП устраняются.
13.35 Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром— Московское метро (@MetroOperativno) 7 июля 2017 г.
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