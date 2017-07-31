Операция по увеличению пениса впервые убила пациента

Сердце пациента начало бешено колотиться, уровень кровяного давления и кислорода резко упал и мужчина перенёс сердечный приступ. В результате пациент скончался в реанимации.

Мужчина тридцати лет, по всем признакам физически здоровый, решился на операцию по увеличению пениса в Швеции. Методика, избранная пациентом, заключается в перекачке жира из живота в гениталии.

Как сообщает Life.Ru со ссылкой на шведский "Журнал судебных наук", мужчине сначала провели операцию по удлинению его мужского достоинства. после этого хирурги перешли ко второму этапу: введению в гениталии более пятидесяти граммов жировой ткани. Но в этот момент сердце мужчины стало давать сбои.

"Сердце пациента начало бешено колотиться, уровень кровяного давления и кислорода резко упал и мужчина перенёс сердечный приступ", – пишет "Журнал судебных наук". Реанимационные мероприятия не дали никакого результата. Спустя два часа пациент умер. Медики говорят – от жировой эмболии.

Добросовестные врачи как правило предупреждают пациентов о возможных осложнениях при операциях на гениталиях. Могут остаться рубцы и возникнуть эректильная дисфункция. Однако желание увеличить размеры собственного мужского достоинства часто перевешивает все разумные доводы против вмешательства в данные природой от рождения параметры. Этот случай стал худшим в истории медицины: впервые пациент, решившийся на хирургическую коррекцию размеров гениталий, умер на операционном столе.