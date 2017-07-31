В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Сотрудница одного из испанских банков похитила у россиянина около 1,3 миллиона евро. Воровство происходило на протяжении 25 лет.

Россиянин в 1992 году открыл долларовый счет в одном из банков города Рохалес (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Обслуживанием счета все это время занималась одна и та же сотрудница.

"Когда он приезжал в Испанию, он обращался за выписками в отделение банка в Рохалес, а сотрудница их фальсифицировала", – цитирует источник в Гражданской Гвардии Аликанте РИА Новости. При этом у мужчины не было никаких подозрений, поскольку выписки были нормальными.

Однако в последний раз 80-летний россиянин запросил более детальную выписку и обнаружил, что что-то явно не в порядке. В результате он посчитал, что в общей сложности у него не хватает порядка 1,3 миллиона.

Все операции по счету мошенница проводила в тот момент, когда клиент банка находился в России, поэтому он не был в курсе махинацией за его спиной. Сама же аферистка снимала наличные со счета и использовала их в личных целях. Она успела приобрести себе хорошее жилье и машину, а также попутешествовать по всему миру.

Женщина была задержана в Альморади и дала показания. Ее подозревают в фальсификации документов и мошенничестве. После дачи показаний ее отпустили на свободу до суда.

Напомним, в мае этого года были обнародованы случаи хищения с карт клиентов одного из ресторана Петрозаводска. Подвыпивших посетителей обворовывал официант. Он возместил сумму причиненного ущерба, но это не избавило его от суда.