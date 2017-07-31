Подробности смертельной аварии с российским актером

Очевидцы рассказали о страшном ДТП, в которое 30 июля в Пушкинском районе Московской области попал актера из фильма "Брат-2" Алексей Гришин. По их словам, квадроцикл бросало из стороны в сторону.

Авария произошла в деревне Луговая в 15:40 мск. "Квадроцикл бросало из стороны в сторону. Я ехал со скоростью 80 километров в час, у них было чуть выше", – цитирует очевидца "Московский комсомолец".

Он рассказал полицейским, что актер с товарищем перевернулись на небольшом спуске возле магазина. Алексея Гришина придавило квадроциклом, а 42-летний уроженец Воскресенского района Степан Банитов вылетел, ударился головой о камень и скончался до приезда скорой помощи.

Свидетели уверяют, что квадроциклом управлял Гришин, эту информацию проверяет полиция. После ДТП артист бормотал что-то невнятное: окружающие расслышали, что он был в гостях.

Пострадавшего доставили в Пушкинскую больницу. Актер отделался вывихом правой ключицы и ссадинами – получив медицинскую помощь, он отправился домой.

По предварительным данным, Гришин и его приятель находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, это было заметно невооруженным глазом, к тому же от актера пахло спиртным. Результаты анализов будут известны позже.

Алексей Гришин исполнил эпизодическую роль в культовой ленте "Брат-2". Снялся в фильмах "Ландыш серебристый", "У каждого свое кино", в сериалах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Метод Фрейда" и других.