Известный певец разбился в страшном ДТП

Российский певец Доминик Джокер попал в страшное ДТП, находясь за рулем квадроцикла. Вездеход перевернулся и накрыл исполнителя, сломав ему ребра и пробив голову.

По пути на рыбалку 36-летний музыкант не справился с управлением транспортным средством. Доминик Джокер отметил, что в аварию он попал совершенно нелепо.

Певец не заметил открытый ров, поскольку не было предупредительных знаков. "Два передних колеса квадроцикла попали туда, я с него слетел, а он меня накрыл и пробил голову", – пояснил артист.

Джокер добавил, что временно потерял сознание, а спустя десять минут после аварии его нашли. Осмотрев пострадавшего, врачи разрешили отправиться домой, передает Life.ru со ссылкой на Super.

Лишь через пару недель выяснилось, что певец сломал семь ребер. По итогам повторного обследования ему рекомендовали пройти курс реабилитации: кроме переломов, были диагностированы ушиб головы и сотрясение головного мозга, а также рассечение и повреждения внутренних органов.

"Я не ожидал, что будут такие серьезные последствия из-за халатности", – заявил Джокер и отметил, что 29 июня ляжет в больницу. В произошедшем он винит только себя. "Претензий у меня никаких ни к кому нет. Буду внимательнее", – подчеркнул артист.

enter; width:100%;"> Публикация от Доминик Джокер (@dominickjocker) Июн 28 2017 в 9:25 PDT

Напомним, что в начале июня 2017 года российский актер Сергей Гармаш попал в ДТП в центре Пскова, оказавшись виновником аварии. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, а материальный ущерб был урегулирован автовладельцами.