Сломанный аттракцион убил человека
На ярмарке в Огайо произошел трагический случай. В результате поломки опасного аттракциона один человек погиб, пятеро получили травмы.
ЧП произошло в день открытия ярмарки. Сейчас проводится расследование случившегося. Кроме того, все аттракционы еще раз будут проинспектированы на предмет безопасности.
VIDEO: At least 1 dead, more than a dozen injured after ride at Ohio State Fair malfunctions https://t.co/JU74VOkwPu pic.twitter.com/SCHiNSzfQb— FOX 4 NEWS (@FOX4) 27 июля 2017 г.
Что стало причиной события, непонятно
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