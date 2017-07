Сломанный аттракцион убил человека

На ярмарке в Огайо произошел трагический случай. В результате поломки опасного аттракциона один человек погиб, пятеро получили травмы.

ЧП произошло в день открытия ярмарки. Сейчас проводится расследование случившегося. Кроме того, все аттракционы еще раз будут проинспектированы на предмет безопасности.

