Московского бизнесмена заживо закопали из-за 30 миллионов

В Москве произошел жуткий инцидент, участники которого использовали метод "лихих 90-х". Криминальные разборки из-за крупной суммы денег едва не закончились гибелью предпринимателя Хикмета Салаева.

Несчастного заживо похоронили партнеры по бизнесу. Злоумышленники требовали у него 30 миллионов рублей.

Когда компаньоны узнали, что заплатить Салаев не сможет, они закопали его на Люберецком кладбище, положив в могилу мобильный телефон, сообщает YouTube-канал Mash. Бизнесмен позвонил брату Исмаилу и попросил о помощи.

Тот привез похитителям 1,2 миллиона рублей, а также отдал им свой BMW-535. Только получив выкуп, преступники указали место, где закопан Хикмет. Исмаил Салаев выкопал брата и отвез в больницу. Известно, что у пострадавшего сломаны ребра.

Напомним, ранее стало известно, что бывший владелец мебельных центров "Гранд" и "Три кита" Магомед Халидов получил ножевое ранение в разборках с чеченским тейпом Байсуровых. Халидовы и Байсуровы были партнерами по бизнесу, связанному с передачей недвижимости в аренду. Между кланами возникли разногласия из-за непогашенной задолженности.

Как писали Dni.Ru, в результате перестрелки в Крылатском районе четверо Байсуровых получили огнестрельные ранения, а бизнесмена Магомеда Халидова ударили ножом. Двое попавших под пули чеченцев скончались в больнице. Предприниматель пережил уже две операции, однако его состояние до сих пор оценивается как крайне тяжелое.