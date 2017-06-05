В Орландо людей расстреляли на улице

В американском городе Орландо неизвестный открыл стрельбу. По данным местных СМИ, погибли несколько человек. В настоящее время ситуация стабилизировалась. На месте работают правоохранители. Точное число жертв устанавливается.
Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ— Fox News (@FoxNews) 5 июня 2017 г.
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