В Орландо людей расстреляли на улице

В американском городе Орландо неизвестный открыл стрельбу. По данным местных СМИ, погибли несколько человек. В настоящее время ситуация стабилизировалась. На месте работают правоохранители. Точное число жертв устанавливается.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ