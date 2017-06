Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа

Злоумышленница скрылась с места происшествия. Однако ее все-таки позже задержала полиция. Не остался равнодушным к происшествию оказавшийся рядом артист.

Увидев, что мужчина оказался на рельсах и потерял сознание, Дэвис, рискуя собственной жизнью, спрыгнул на пути и поднял его на платформу, сообщает The New York Times. Затем он без посторонней помощи смог забраться обратно, использовав балетную подготовку. Упавший на рельсы бездомный был госпитализирован.

Вместе с тем, Дэвис отметил, что забраться наверх было нелегко. "Я даже не подозревал, какая платформа на самом деле высокая", — поделился артист. Свой героический поступок он объяснил тем, что люди вокруг кричали и звали на помощь, но никто из них не решился спуститься вниз. "Поэтому спрыгнул я", – констатировал он.

Hero. Dancer Gray Davis (here w/Misty Copeland) jumps onto subway tracks to save homeless man https://t.co/MK4rlexVpk pic.twitter.com/8ircqTrEuQ