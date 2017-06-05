Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа

Артист Американского театра балета Грей Дэвис спас жизнь бездомному, который упал на рельсы в нью-йоркском метро. По словам свидетелей, 58-летнего мужчину столкнула 23-летняя женщина.

Злоумышленница скрылась с места происшествия. Однако ее все-таки позже задержала полиция. Не остался равнодушным к происшествию оказавшийся рядом артист.

Увидев, что мужчина оказался на рельсах и потерял сознание, Дэвис, рискуя собственной жизнью, спрыгнул на пути и поднял его на платформу, сообщает The New York Times. Затем он без посторонней помощи смог забраться обратно, использовав балетную подготовку. Упавший на рельсы бездомный был госпитализирован.

Вместе с тем, Дэвис отметил, что забраться наверх было нелегко. "Я даже не подозревал, какая платформа на самом деле высокая", — поделился артист. Свой героический поступок он объяснил тем, что люди вокруг кричали и звали на помощь, но никто из них не решился спуститься вниз. "Поэтому спрыгнул я", – констатировал он.

Hero. Dancer Gray Davis (here w/Misty Copeland) jumps onto subway tracks to save homeless man https://t.co/MK4rlexVpk pic.twitter.com/8ircqTrEuQ — Richard Hine (@richardhine) 5 июня 2017 г.

В московской подземке тоже происходят подобные ситуации, когда упавших на рельсы граждан удается спасти. Напомним, в ноябре 2016 года на станции "Таганская" Кольцевой линии пассажирка упала с платформы под прибывающий поезд. Женщину успели поднять с путей, она осталась жива.

Однако далеко не всегда помощь поспевает вовремя. Как писали Dni.ru, в конце мая этого года в столичном метро под колесами поезда погибла девушка. Трагедия произошла на станции Сходненская Таганско-Краснопресненской линии.