Убитый под Вашингтоном стрелок метил в Трампа

Стрельба произошла в городе Александрия (штат Виржиния, США), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Всего были ранены не менее пяти человек, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

На площадке находились не мене 20 конгрессменов, которые готовились к благотворительному матчу. Скализ был тяжело ранен в бедро и госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

ПО ТЕМЕ Установлена личность напавшего на соратника Трампа

По данным конгрессмена-республиканца Мо Брукса, стрелявший был белым мужчиной среднего возраста. Известно, что огонь открыл 66-летний житель Иллинойса Джеймс Т. Ходжкинсон III. Нападавший выпустил порядка 50-100 пуль из автоматического оружия.

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8 — News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) 14 июня 2017 г.

Предполагаемый стрелок был арестован. Очевидцы сообщают, что он был ранен полицейскими. Преступник скончался в больнице в результате полученных ранений, передает RT. ФБР рассматривает все возможные версии, в том числе и терроризм.

Вместе с тем, независимые журналисты обнаружили Facebook стрелка, подтвердив предположения о том, что нападение могло быть совершено по политическим мотивам. "Трамп – предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Пора уничтожить Трампа и Ко", – писал злоумышленник в своем аккаунте в соцсети.

В свою очередь репортер Ребекка Берг сообщила, что перед нападением стрелок поинтересовался у группы политиков, являются ли они республиканцами или демократами. "Стрелок Джеймс Т. Ходжкинсон – левак, поддерживающий Берни Сандерса", – написал в своем Twitter Пол Джозеф Уотсон.

Shooter James T. Hodgkinson is a Bernie Sanders supporting leftist. pic.twitter.com/0pimWl9vgI — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 14 июня 2017 г.

Президент США Дональд Трамп осведомлен о произошедшем. "Мы огорчены этой трагедией. Наши мысли и молитвы пребывают с членами конгресса, их сотрудниками, полицией Капитолия и всеми причастными", – говорится в официальном заявлении Белого дома от лица американского лидера.

Начальник городской полиции Майкл Браун назвал происшествие "изолированным инцидентом". Он заявил, что жителям Александрии ничто не угрожает. Это подтвердил руководитель вашингтонского бюро ФБР Тим Слейтер.

