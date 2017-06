Убитый под Вашингтоном стрелок метил в Трампа

На площадке находились не мене 20 конгрессменов, которые готовились к благотворительному матчу. Скализ был тяжело ранен в бедро и госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

По данным конгрессмена-республиканца Мо Брукса, стрелявший был белым мужчиной среднего возраста. Известно, что огонь открыл 66-летний житель Иллинойса Джеймс Т. Ходжкинсон III. Нападавший выпустил порядка 50-100 пуль из автоматического оружия.

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8