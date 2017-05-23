В торговом центре в Манчестере раздался хлопок

В одном из торговых центров пережившего теракт Манчестера раздался похожий на взрыв звук. Незадолго до инцидента из здания эвакуировали людей. По словам очевидцев, десятки посетителей бегут из торгового центра, сообщает Reuters.
Известно, что полиция задержала в здании мужчину. Правоохранители оцепили зону вокруг ТЦ и просят посетителей срочно покинуть территорию.
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