Чашка кофе спасла итальянцу жизнь

Житель итальянского Турина Фердинандо Урцини вышел на балкон и стал угрожать собравшимся у дома местным жителям, что покончит жизнь самоубийством. Передумать его заставила принесенная стражами порядка чашка капучино.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за 52-летним Фердинандо Урцини на протяжении 22 часов, передает Il Blitz Quotidiano. Мужчина заперся в квартире на шестом этаже и начал сбрасывать с балкона мебель и предметы быта, включая аквариум с рыбками.

Журналисты предположили, что туринец страдает биполярным расстройством. Во время инцидента он вел трансляцию в Facebook, где рассказывал, что его якобы преследует мафиозный клан "Ндрангета". Также на записи было видно, что у мужчины был пистолет.

После длительного самовольного заключения Урцини открыл дверь сотрудникам правоохранительных органов. По сведениям СМИ, полицейским удалось его убедить, что они принесли ему на завтрак капучино. Сейчас задержанный проходит психиатрическую экспертизу.

Стражи порядка пытаются выяснить, что могло толкнуть туринца на этот поступок. Среди возможных причин – задолженность перед банком и недавний развод с женой. Ранее Урцини проходил лечение в психиатрической больнице, передает La Repubblica.

Напомним, в июле 2016 года житель Нью-Йорка Роландо Круз запер свою дочь Монику в собачьей клетке на три дня. Девочка с помощью специальных фильтров сделала фотографию, на которой предстала в образе щенка. "Моя дочь хотела быть собакой, и я стал относиться к ней соответственно", – рассказал он. Стражи порядка арестовали "внимательного" отца.