Машина въехала в толпу в центре Нью-Йорка

В одном из самых знаковых мест Нью-Йорка – на Таймс-сквер – автомобиль на полном ходу влетел в толпу, передает Lenta.ru. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. По некоторым данным, ранения получили около десяти человек. Пользователи Сети публикуют фотографии с места происшествия.
What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr— gb (@gb__) 18 мая 2017 г.
На место уже прибыли представители экстренных служб города. Место ЧП огорожено.
Holding steady & waiting for more clarity. #nyc #TimesSquare pic.twitter.com/WSdhFuihDy— kate sawall sils (@katesawall) 18 мая 2017 г.
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