Продолжение: Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета России назвали исполнителя теракта в Санкт-Петербурге. Правоохранители подтвердили, что взрыв в метро совершил смертник Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

К такому выводу следователи пришли после проведения генетической экспертизы и изучения записей с камер видеонаблюдения в подземке Петербурга, сообщили в пресс-службе СК. Напомним, по последним данным, в результате взрыва в метро погибли 14 человек, еще около 50 находятся в больницах.