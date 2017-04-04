В СК подтвердили личность петербургского смертника

Сотрудники Следственного комитета России назвали исполнителя теракта в Санкт-Петербурге. Правоохранители подтвердили, что взрыв в метро совершил смертник Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
К такому выводу следователи пришли после проведения генетической экспертизы и изучения записей с камер видеонаблюдения в подземке Петербурга, сообщили в пресс-службе СК. Напомним, по последним данным, в результате взрыва в метро погибли 14 человек, еще около 50 находятся в больницах.
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