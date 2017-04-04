Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14

Число погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга выросло до 14. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает "Газета.ru".
Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. По версии следствия, приведший в действие взрывное устройство смертник имел российское гражданство.
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