Тела двух мужчин нашли в багажнике Mercedes в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья обнаружены мертвыми двое мужчин. На телах, найденных в багажнике автомобиля Mercedes, зафиксированы огнестрельные ранения, передает сетевое издание m24.ru. Машина с трупами была припаркована на проезжей части в поселении Развилка.

По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело. Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из них был гражданином Армении, второй – гражданином России.