Безработный москвич насмерть забил любовницу

На северо-востоке столицы найдено тело женщины. По подозрению в убийстве арестован 52-летний безработный мужчина, передает "360 Подмосковье".

Как рассказали правоохранители, москвич сам обратился в полицию с заявлением, что обнаружил труп хозяйки квартиры, в которой проживал. Однако сотрудники МВД изобличили его в убийстве.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забил сожительницу. Возбуждено уголовное дело.