За что задержали главу Удмуртии Соловьева

Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей. Высокопоставленный чиновник был задержан и доставлен в Москву.

В отношении главы Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Александру Соловьеву инкриминируют совершение двух преступлений.

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По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в 2014-2016 годах чиновник получил взятку в размере 139 миллионов рублей от компании, занимавшейся строительством мостов через реки Каму и Буй возле города Камбарки. Также в коммерческой организации ему якобы досталась доля стоимостью 2,7 миллиона рублей.

За эти деньги Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ, а также выдать необходимые лицензии. Погоревшего на взятках главу республики доставили в Москву, где в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Президенту России Владимиру Путину уже известно о задержании Александра Соловьева. "Разумеется, доложено", – цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова РИА Новости.

Полицейские 4 апреля проводят выемку документов в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На допрос вызваны несколько чиновников ведомства и дорожных предприятий.