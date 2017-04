В Стамбуле застрелили главу телеканала

В одном из крупнейших городов Турции – Стамбуле – был убит глава иранской телекомпании Gem TV Саид Каримиан. Нападение было произведено в европейской части города поблизости от офиса бизнесмена, передает Life.ru. Известно, что дорогу автомобилю главы телеканала перекрыл внедорожник, из которого вышли злоумышленники в масках и открыли стрельбу. Саид Каримиан погиб на месте. Его бизнес-партнер, также оказавшийся в машине в момент нападения, от полученных ранений скончался в больнице. Внедорожник нападавших был обнаружен в десяти километрах от места происшествия сожженным.

Saeed Karimian, head of Persian satellite Gem TV was assassinated near his office in Istanbul pic.twitter.com/prQF2npDYN