В США пять человек погибли из-за непогоды

В городе Кантоне в штате Техас в США в результате торнадо погибли пять человек, передает Russia Today. Еще 50 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Метеорологическая служба зафиксировала по меньшей мере три торнадо. Разгул стихии сняли на видео очевидцы.

Second strong #tornado crossing FM 1256 south of Canton TX earlier, major damage from this one unfortunately #TXwx @NWSFortWorth pic.twitter.com/YI3XvHO8hT