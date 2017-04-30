В США пять человек погибли из-за непогоды

В городе Кантоне в штате Техас в США в результате торнадо погибли пять человек, передает Russia Today. Еще 50 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Метеорологическая служба зафиксировала по меньшей мере три торнадо. Разгул стихии сняли на видео очевидцы.
Second strong #tornado crossing FM 1256 south of Canton TX earlier, major damage from this one unfortunately #TXwx @NWSFortWorth pic.twitter.com/YI3XvHO8hT— Sid Smith (@ViciousWeather) 30 апреля 2017 г.
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