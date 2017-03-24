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Названо имя убийцы Вороненкова

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Личность киллера, застрелившего экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, установлена. Им оказался 28-летний Павел Паршов.

Продолжение: Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
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По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, убийца Дениса Вороненкова являлся гражданином этой страны и 13 месяцев служил в Нацгвардии. "По предварительным данным, в экс-депутата Госдумы стрелял 28-летний Павел Паршов, который позднее скончался в больнице", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.

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Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Выяснилось, что преступник следовал за бывшим парламентарием на машине, а не поджидал у отеля. "Киллер практически был на хвосте – через два автомобиля. Когда потерпевший припарковал автомобиль, киллер также припарковался на бульваре Шевченко", – заявил начальник Управления охраны Украины Валерий Гелетей.

По словам медиков, злоумышленник в любом случае не дал бы показаний. "Даже если бы он выжил, не смог быть полноценным человеком: мозг не работал бы", – подчеркнул главврач киевской больницы №17 Николай Демин.

Охранника Вороненкова, который находится в тяжелом состоянии, пока допросить не могут, отметил Геращенко. Он заверил, что у следствия есть достаточно свидетельств очевидцев и записей с видеокамер.

 

 

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. В день гибели бывшего депутата Госдумы второй телохранитель остался с его женой Марией Максаковой, которая плохо себя чувствовала. 

 

 

Автор: Людмила Фоканова24 марта 2017, 08:54
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Как жил Денис Вороненков

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