Вороненков написал предсмертное письмо

Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине.

Фрагмент письма советник Арсена Авакова разместил на своей странице в Facebook. Вороненков предлагал Геращенко создать на Украине центр, который занимался бы украино-российскими расследованиями. "Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров", – приводит Геращенко якобы тест письма экс-депутата.

Вороненков предполагает, что возглавить центр мог бы специалист по проведению антикоррупционных расследований, в подчинении у которого находилась бы следственная группа из пяти-шести человек из числа опытных патриотически настроенных волонтеров.

Тем временем в МВД Украины заявили, что скончавшийся от большой кровопотери киллер, стрелявший в Вороненкова, имел сообщников. Сейчас киевская полиция отслеживает передвижение автомобиля, который подвез убийцу экс-депутата Госдумы к месту преступления.

Также стало известно, что киллер был участником военного конфликта в Донбассе. Эту информацию сообщает украинская газета "Вести" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, мужчина воевал в Донбассе на стороне украинских войск, однако демобилизовался после ранения в живот.

Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Как сообщил другой российский экс-депутат Илья Пономарев, также живущий в Киеве, Вороненков в момент убийства шел на встречу с ним.