Киллера ранили во время убийства Вороненкова

Появились новые подробности громкого убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. По информации полиции стрелявший в политика киллер был ранен.

Как сообщил советник главы МВД Украины, на данный момент личность убийцы Вороненкова устанавливается, он был ранен охранником экс-депутата и сейчас находится в больнице, передает Life.ru. Киллер находится под охраной, ему оказывается срочная медицинская помощь, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Он подчеркнул, что не знает, в каком состоянии находится преступник. Также установлено, из какого оружия стрелял киллер – это пистолет ТТ.

По мнению Крищенко, расправа над депутатом была спланирована. "Естественно заказное (убийство – прим.ред.). Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность", – цитирует РИА главу полиции.

На месте работают правоохранители и медики. По последним данным, прозвучало не менее семи выстрелов. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко вызвал главу Службы безопасности Василия Грицака, пишет Russia Today.

Напомним, инцидент произошел днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный застрелил двух человек, один из которых оказался российским экс-депутатом Денисом Вороненковым.

В украинской столице экс-депутат и его супруга Мария Максакова оказались в конце прошлого года. В России же против Вороненкова были выдвинуты обвинения в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.