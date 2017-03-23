Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

О том, что Служба безопасности Украины готовит "ритуальное жертвоприношение", знакомые с ситуацией эксперты стали говорить практически сразу после того, как стало известно о побеге Дениса Вороненкова и Марии Максаковой. Так, военный эксперт Александр Жилин заявил, что беглецов раскручивают для того, чтобы потом ликвидировать кого-то из них и обвинить в этом Россию.

Еще в феврале этого года Александр Жилин заявил, что спецслужбы Украины используют беглых российских депутатов в соответствии со своим сценарием. Когда Вороненков и Максакова достигнут пика популярности в украинском и западном информационном поле, их убьют, а вину возложат на Россию и Путина, сказал он. По словам эксперта, такие операции не новы и просты.

"Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь, отметил он. – Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой".

Аналитик подчеркивал, что эффект от убийства должен быть максимальным, поэтому на пиар пары экс-депутатов не жалеют ни сил, ни средств. "После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ, – сказал эксперт. – Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом".

Как и предсказывал Александр Жилин, как только задача будет выполнена, "эту неумную парочку специально обученные люди из СБУ убьют". "Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" – подчеркнул он. О том, что беглых экс-депутатов готовят на роль "сакральной жертвы", предупреждал и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Сразу после бегства я предсказывал такой конец. Мертвый- он нужнее врагам России, чем живой. Сейчас будут вешать убийство на наши спецслужбы https://t.co/zHR08OrURI — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 23 марта 2017 г.

По некоторым данным, охранник Дениса Вороненкова ранил мужчину, стрелявшего в бывшего депутата. Киллер находится в больнице. Денис Вороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 мск). Когда он вышел из отеля с телохранителем, убийца открыл стрельбу. Охраннику ответным огнем удалось ранить киллера. Сам телохранитель также получил ранения.