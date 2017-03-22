Террористы устроили бойню в сердце Лондона
В настоящий момент здание оцеплено, доступ в него закрыт, сообщает агентство Reuters. Заседания британского парламента приостановлены, а выходы из здания закрыты.
"На настоящий момент то, что можно сказать, основываясь на сообщениях полиции и нашей службы безопасности, это то, что мы должны оставаться внутри здания", – обратился к коллегам представитель правительства в парламенте Дэвид Лидингтон. Атмосфера внутри парламента в целом спокойная, передает ТАСС.
#BREAKING: 12 people injured on #Westminster Bridge outside #British parliament after a man stabbed people with knife; attacker shot pic.twitter.com/k7VyQIFzmI— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 марта 2017 г.
В отсутствие заседаний чиновники ходят по коридорам, держа в руках свои мобильные телефоны. Судя по всему, народные избранники проверяют последние новости и пишут родным сообщения о том, что с ними все в порядке.
A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.
Также закрыта расположенная в районе происшествия станция метро. Известно, что устроивший стрельбу террорист был ранен правоохранителями. Кроме того, на территории британского парламента ножевое ранение получил полицейский. Преступник, устроивший резню, был тяжело ранен и отвезен под усиленной охраной в больницу. Сейчас на месте происшествия работают как минимум десять стражей порядка.
Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA— Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.
Кроме того, ЧП произошло и на Вестминстерском мосту в Лондоне, где автомобиль сбил как минимум пять человек, передает агентство Press Association. Оказалось, что преступления у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица. В посольстве России в Великобритании в связи с инцидентом открыта горячая линия для российских граждан.
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