Террористы устроили бойню в сердце Лондона

Возле здания британского парламента неизвестный преступник открыл стрельбу, другой террорист устроил резню. По разным источникам, ранения получили от двух до 12 человек.

В настоящий момент здание оцеплено, доступ в него закрыт, сообщает агентство Reuters. Заседания британского парламента приостановлены, а выходы из здания закрыты.

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"На настоящий момент то, что можно сказать, основываясь на сообщениях полиции и нашей службы безопасности, это то, что мы должны оставаться внутри здания", – обратился к коллегам представитель правительства в парламенте Дэвид Лидингтон. Атмосфера внутри парламента в целом спокойная, передает ТАСС.

В отсутствие заседаний чиновники ходят по коридорам, держа в руках свои мобильные телефоны. Судя по всему, народные избранники проверяют последние новости и пишут родным сообщения о том, что с ними все в порядке.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.

Также закрыта расположенная в районе происшествия станция метро. Известно, что устроивший стрельбу террорист был ранен правоохранителями. Кроме того, на территории британского парламента ножевое ранение получил полицейский. Преступник, устроивший резню, был тяжело ранен и отвезен под усиленной охраной в больницу. Сейчас на месте происшествия работают как минимум десять стражей порядка.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.

Кроме того, ЧП произошло и на Вестминстерском мосту в Лондоне, где автомобиль сбил как минимум пять человек, передает агентство Press Association. Оказалось, что преступления у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица. В посольстве России в Великобритании в связи с инцидентом открыта горячая линия для российских граждан.