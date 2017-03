Террористы устроили бойню в сердце Лондона

В настоящий момент здание оцеплено, доступ в него закрыт, сообщает агентство Reuters. Заседания британского парламента приостановлены, а выходы из здания закрыты.

"На настоящий момент то, что можно сказать, основываясь на сообщениях полиции и нашей службы безопасности, это то, что мы должны оставаться внутри здания", – обратился к коллегам представитель правительства в парламенте Дэвид Лидингтон. Атмосфера внутри парламента в целом спокойная, передает ТАСС.

#BREAKING : 12 people injured on #Westminster Bridge outside #British parliament after a man stabbed people with knife; attacker shot pic.twitter.com/k7VyQIFzmI

В отсутствие заседаний чиновники ходят по коридорам, держа в руках свои мобильные телефоны. Судя по всему, народные избранники проверяют последние новости и пишут родным сообщения о том, что с ними все в порядке.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ