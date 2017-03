Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента

Около здания парламента Великобритании в центре Лондона произошло ЧП. Преступник, вооруженный ножом, напал на полицейского, пытаясь прорваться на территорию государственного учреждения.

Злоумышленник успел ранить по меньшей мере 12 человек, прежде чем был застрелен. Не исключено, что у него был сообщник. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб британской столицы, сообщает News Executive.

UPDATE: Car on Westminster Bridge has reportedly mowed down up to 12 people before hitting the gates of Parliament building in London pic.twitter.com/wrgn43XcD2