Беременную модель насмерть сбил поезд

После того, как девушка увидела приближающийся поезд, она перебежала на соседний путь. Она не заметила, что в противоположную сторону в это же время двигался еще один грузовой состав. Машинист пытался гудком предупредить модель об опасности, но она оказалась заперта между двумя железнодорожными путями, и у нее не было шанса выжить.

Фотограф, который был рядом с Фредзанией, не пострадал. Более того, один из снимков, сделанных незадолго до гибели модели, он распространил в Сети, сообщает Daily Mail.

Фредзания Томпсон – 19-летняя студентка американского колледжа. Девушка планировала оставить учебу ради продвижения по карьерной лестнице в модельном бизнесе. Она увлекалась волейболом, младшие братья и сестры считали ее примером для подражания.

Девушка была помолвлена со своим 25-летним возлюбленным Дарнеллом Чатманом. Незадолго до гибели девушка узнала, что она находится на четвертой неделе беременности.

19 yr old Fredzania Thompson was hit and killed by a train during a modeling photo shoot on the tracks in Navasota, TX. @abc13houston pic.twitter.com/PRFkQ0nXDY