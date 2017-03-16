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Происшествия

Беременную модель насмерть сбил поезд

Фредзания Томпсон. Фото: facebook.com/FredzaniaThompsonZanie
Беременная темнокожая модель Фредзания Томпсон попала под грузовой поезд во время фотосессии. Девушка оказалась заперта в ловушке между двумя составами.
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После того, как девушка увидела приближающийся поезд, она перебежала на соседний путь. Она не заметила, что в противоположную сторону в это же время двигался еще один грузовой состав. Машинист пытался гудком предупредить модель об опасности, но она оказалась заперта между двумя железнодорожными путями, и у нее не было шанса выжить.

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Фотограф, который был рядом с Фредзанией, не пострадал. Более того, один из снимков, сделанных незадолго до гибели модели, он распространил в Сети, сообщает Daily Mail.

Фредзания Томпсон – 19-летняя студентка американского колледжа. Девушка планировала оставить учебу ради продвижения по карьерной лестнице в модельном бизнесе. Она увлекалась волейболом, младшие братья и сестры считали ее примером для подражания.

Девушка была помолвлена со своим 25-летним возлюбленным Дарнеллом Чатманом. Незадолго до гибели девушка узнала, что она находится на четвертой неделе беременности.

Напомним, в феврале 2017 года 11-летний мальчик с двумя подругами залез на крышу петербургской девятиэтажки, чтобы сделать там селфи. Ребенок перелез через ограждение, но не удержался и сорвался вниз. Он скончался через несколько минут после падения.

Автор: Константин Улюкаев16 марта 2017, 12:14

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