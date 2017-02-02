На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе

О происшествии сообщил экс-советник министра внутренних дел Украины, журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook. Он рассказал, что на праздновании назначения прокурора одной из местных прокуратур пьяные сотрудники устроили стрельбу в кафе.

"Завалились, как водится, в кафе. Напились, разогнали молодежную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов. Посетители вызвали полицию. Приехавшие, в соответствии с новым Кодексом полицейского, решили все полюбовно припрятать", – написал журналист. "Перепуганные и уставшие от произвола местных правоохранителей люди, связались с нашими корреспондентами. Мы с правоохранителями просим прокомментировать событие и пытаемся выяснить, было ли оно вообще зарегистрировано. Внятного ответа пока нет… ", – рассказал Стогний.