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На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе
"Завалились, как водится, в кафе. Напились, разогнали молодежную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов. Посетители вызвали полицию. Приехавшие, в соответствии с новым Кодексом полицейского, решили все полюбовно припрятать", – написал журналист. "Перепуганные и уставшие от произвола местных правоохранителей люди, связались с нашими корреспондентами. Мы с правоохранителями просим прокомментировать событие и пытаемся выяснить, было ли оно вообще зарегистрировано. Внятного ответа пока нет… ", – рассказал Стогний.
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