Похищение ребенка в Петергофе попало на видео

В Петергофе похищен двухлетний ребенок. Судя по записям с камер наблюдения, женщина бросила коляску и села с малышом в маршрутку.

В Сети опубликован ролик, в котором видно, как злоумышленница с ребенком на руках вышла из маршрутного такси. Она перебежала дорогу и села в автобус, отправившийся в сторону Санкт-Петербурга, передает Life.ru.

Полиция распространила приметы похитительницы. На ней были черные ботинки, серые штаны, голубая куртка с черно-белыми вставками, черная шапка с белой полосой или надписью, а также белый шарф с бахромой.