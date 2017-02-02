Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору

Житель столицы устроил дебош в букмекерской конторе на Таганской площади. Мужчина не мог сдержаться после потери крупной суммы денег и начал громить заведение.

В результате происшествия пострадал администратор конторы. Дебошир разбил стекла и сломал мебель, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.