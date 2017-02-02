В Москве школьник пожаловался на учительницу-совратительницу

Московские полицейские проводят проверку по факту заявления родителей 17-летнего школьника. Они утверждают, что их ребенка совратила 40-летняя учительница английского языка в одной из столичных гимназий, передает Life.ru. Молодой человек рассказал, что в течение четырех месяцев преподавательница вступала с ним в интимную связь во время репетиторских занятий у нее дома.