В Москве школьник пожаловался на учительницу-совратительницу

К месту происшествия выехали сотрудники МЧС
Свидетелем инцидента стал экс-советник министра внутренних дел страны Константин Стогний
Московские полицейские проводят проверку по факту заявления родителей 17-летнего школьника. Они утверждают, что их ребенка совратила 40-летняя учительница английского языка в одной из столичных гимназий, передает Life.ru. Молодой человек рассказал, что в течение четырех месяцев преподавательница вступала с ним в интимную связь во время репетиторских занятий у нее дома.
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