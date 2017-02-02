В коллекторе на востоке Москвы нашли женские останки

При обследовании водоотводных коммуникаций на востоке Москвы были обнаружены женские останки, передает Life.ru. Ноги, руки, части туловища и головы – всего десять фрагментов – были упакованы в капроновый мешок. В настоящее время следователи выясняют, принадлежат ли все части тела одной женщине или сразу нескольким.

