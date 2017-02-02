В коллекторе на востоке Москвы нашли женские останки

К месту происшествия выехали сотрудники МЧС
Свидетелем инцидента стал экс-советник министра внутренних дел страны Константин Стогний
При обследовании водоотводных коммуникаций на востоке Москвы были обнаружены женские останки, передает Life.ru. Ноги, руки, части туловища и головы – всего десять фрагментов – были упакованы в капроновый мешок. В настоящее время следователи выясняют, принадлежат ли все части тела одной женщине или сразу нескольким.
Певице может быть необходима операция
Актриса была облачена отнюдь не в белом платье
Фигуристка призналась, что актер заставлял малышей участвовать в его мистериях
Президент России считает, что обострение ситуации в регионе спровоцировала Украина