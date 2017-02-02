Женщина погибла на рельсах в московском метро

Утром женщина упала на рельсы на станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена, передает РЕН ТВ. Сообщается, что она погибла. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов поднимают ее тело на платформу. Движение поездов было временно приостановлено. Позже в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter появилось сообщение о его восстановлении.

10:40 Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение поездов вошло в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 2 февраля 2017 г.